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    Trump aşı ile ilgili açıklama yaptı

    Trump aşı ile ilgili açıklama yaptı

    ABD Başkanı Donald Trump aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi. 3 kuvvetli aşı adayı olduğunu aktaran Trump, bu aşıların onaylanması durumunda, önceliğin yaşlılar olacağını söyledi.
    • AA
    • 15.08.2020 - 01:48
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    Trump aşı ile ilgili açıklama yaptı

    Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs aşı çalışmalarına karşı başlatılan "Warp Speed" operasyonu kapsamında, ilaç tedarikçisi McKesson ile bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

    3 AŞI ADAYIMIZ VAR

    Halen ellerinde 3 kuvvetli aşı adayı olduğunu aktaran Trump, bu aşıların 3 klinik aşamayı da geçip onaylanması durumunda, önceliğin en savunmasız grup olan yaşlılara verilmesi gerektiğini vurguladı.

    Ülkedeki hastanelerin doluluk oranını da takip ettiklerine dikkati çeken Trump, koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan hasta sayısının "stabil" olduğunu kaydetti.

    Kardeşi Robert Trump'ın hastaneye kaldırılmasına ilişkin ise Trump, "Zor zamanlar geçiriyoruz." yorumunu yaptı.

    Trump aşı ile ilgili açıklama yaptı #1

    "BENİM YAPTIĞIM ANLAŞMAYI TÜM DÜNYA ÖVDÜ"

    İsrail ile BAE arasındaki anlaşmadan dolayı Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'ın "kredi kazanmaya" çalıştığını öne süren Trump, "Benim yaptığım anlaşmayı tüm dünya övdü. Göreceksiniz, başka ülkeler de gelip benzeri anlaşmalar yapacak ve Orta Doğu'da barış olacak. Biden benim bahsettiğim ülkelerin ismini bile bilmiyordur." ifadelerini kullandı.

    Trump aşı ile ilgili açıklama yaptı #2

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