Trump, azılı suçluları para karşılığında başka ülkelere göndermeyi önerdi

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ABD Başkanı Donald Trump, Miami yakınlarındaki National Doral Resort otelinde yapılan Cumhuriyetçi Parti Temsilciler Meclisi politika toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"ÇİN, PANAMA KANALI'NI ELE GEÇİRDİ"

Amerika'nın altın çağının resmen başladığını söyleyen Trump, “Bunun hakkında konuşmamızın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi.

Panama Kanalı’nın statüsü ile ilgili şikayetlerini yineleyen Trump, "Çin aslında onu ele geçirdi ve biz buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Panama Kanalı’nı "şimdiye kadar inşa edilmiş en karlı şeylerden biri" olarak nitelendiren Trump, kanalın kontrolünü Panama’ya veren 1977 tarihli ABD-Panama anlaşmasını eleştirdi.

"ŞİDDET YANLISI SABIKALILARI ÜLKEMİZDE İSTEMİYORUM"

Gündemindeki en önemli konulardan olan sınır güvenliği ve kaçak göçmen sorunlarına da değinen Trump, "Yasadışı yabancı suçluların izini sürüyor, onları gözaltına alıyor ve ülkemizden kovuyoruz. Bunun için özür dilemiyoruz ve çok hızlı ilerliyoruz" dedi.

Yalnızca suç kaydı bulunan kaçak göçmenleri değil, ABD'li şiddet yanlısı azılı suçluları da ülkeden uzaklaştırmayı umduğunu vurgulayan Trump, "Bu şiddet yanlısı sabıkalıları ülkemizde istemiyorum, tıpkı diğer ülkelerden gelen ve kötü davranışlarda bulunan yasadışı yabancıları istemediğim gibi" şeklinde konuştu.

"Birçok kez tutuklandılarsa, tekrar tekrar suça karıştılarsa, ülkemizden gitmelerini istiyorum" diyen Trump, "Umarım onları ve diğerlerini ülkemizden def etmek için onay alırız ve çok küçük bir ücret karşılığında yabancı bir ülkeye götürülüp başkaları tarafından bakılmalarına izin veririz" ifadelerini kullandı.

Trump, bunun gerçekleşmesi halinde federal hükümetin özel hapishaneleri kullanmak zorunda kalmayarak tasarruf edeceğini vurguladı.

"VATANDAŞLIK UYGULAMASI KÖLE ÇOCUKLARI İÇİNDİ"

Göreve gelir gelmez imzaladığı göçmen ailelerin ABD topraklarında doğmuş çocuklarına vatandaşlık verme uygulamasını sonlandıran kararnameyi savunan Trump, karşı olduğu uygulamanın göçmen çocukları için değil çok önceleri köle çocukları için yürürlüğe konulduğunu iddia etti.

"Eğer bakarsanız, bu gerçekten köle çocuklarına yönelikti. Herkesin uçakla ülkemize gelmesi veya dünyanın dört bir yanından sınırları aşarak vatandaş olacaklarını düşünmesi amaçlanmamıştı” diyen Trump, "Umarım mahkemeler bunu bir noktada anlarlar” ifadelerini kullandı.

"ABD TARİHİNDEKİ EN BAŞARILI KONGRE OLACAK"

Cumhuriyetçilerin her iki meclisteki kısıtlı çoğunluğuna rağmen mevcut Kongre'nin tarihteki "en başarılı" Kongre olacağını söyleyen Trump, "Birlik içinde olduğumuz sürece, 119. Kongre Amerikan tarihindeki en başarılı Kongre ve en başarılı Cumhuriyetçi çoğunluk olarak hatırlanacaktır. Bence bunu yapmak için bir şansımız var" dedi.