Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı. Helikoptere binmeden gazetecilere veda eden Trump, "Umarım benim için uzun soluklu bir veda olmaz" dedi.

Beyaz Saray'da Trump dönemi bitti.

4 yıllık görev süresince birçok tartışmalı karara imza atan ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da düzenlenen seçimleri kaybettikten sonra, hile yapıldığını savunarak uzun süre sonuçlara itiraz etmişti.

ABD tarihinin en tartışmalı başkanlarından biri olan Trump, 4 yıl boyunca eleştirilmesine neden olan girişim ve açıklamalarının yanında, görev süresinin dolmasına 14 gün kala yaşananlarla ülke tarihine damga vurdu.

Verdiği demeçlerle ve mahkeme başvurularıyla seçim sonuçlarını tersine çeviremeyen Trump, son olarak seçimi kaybettiği Joe Biden'ın başkanlığının onaylanacağı Kongre toplantısından hemen önce, 6 Ocak'ta Beyaz Saray önünde bir miting düzenlemişti.

Mitingin ardından Trump destekçileri, Kongre binasını basmış ve çıkan şiddet olaylarında 5 kişi yaşamını yitirmişti. Tarihe damga vuran bu olay ABD'lilerce "kara leke" olarak tanımlandı.

"UMARIM UZUN SOLUKLU BİR VEDA OLMAZ"

Kısa süre sonra görev süresi bitecek olan ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın yemin törenine saatler kala eşi Melenia Trump ile el ele bindiği helikopterle Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Helikoptere binmeden önce gazetecilere kısa bir açıklama yapan Trump, "Umarım benim için uzun soluklu bir veda olmaz." ifadelerini kullandı.

Trump, Beyaz Saray'a veda etti ViDEO

BIDEN'İN TÖRENİNE KATILMAYACAK

Trump çifti, uzun yıllardır sürdürülen geleneğin aksine Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacak.

Donald ve Melania Trump, Andrews Hava Üssü’ndeki 'veda töreni'nin ardından Florida'daki konutlarına geçecek.

SON KONUŞMASI

Helikopterle Andrews Üssü'ne gelen Trump, burada son konuşmasını yaptı.

Trump, "Çok fazla şey geçirdik birlikte. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çok daha kolay bir hayatları olabilirdi ama çok çalıştılar. Çok özel bir şey oldu bu 4 yıl. Yaptıklarımız her açıdan inanılmazdı. Amerika'ın ordusunu yeniden inşa ettik. Yeni bir güç inşa ettik. Biz düzenli bir idare değildik, biz geçmişte hiç olmadığı kadar ordumuzu destekledik. Onlara iyi baktık. Biz gazileri çok önemsedik." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Başkan sıfatıyla yaptığı son konuşmadan satır başları;

"Yaptıklarımızı gördüğünüzde bizi hatırlayın. Ekonomimiz, müthiş bir ilerleme kaydetti. Salgın tüm ülkeler gibi bizi de etkiledi ancak kimse kendisini kurtaramadı. Biz ise tıbbi bir mucizeye imza atarak 9 ayda aşı ürettik.

Tarihteki en büyük vergi indirimini başardık. Vergilerinizi yükseltmek istiyorlar. İstihdam yarattık. Şimdiden veriler çok iyi halde. Hisse senedi piyasası da pandemi başlangıcından daha yüksek seviyelerde.

Tarihteki en büyük vergi indirimini başardık. Vergilerinizi yükseltmek istiyorlar. İstihdam yarattık. Şimdiden veriler çok iyi halde. Hisse senedi piyasası da pandemi başlangıcından daha yüksek seviyelerde.

Her zaman sizin için mücadele edeceğim. Yeni yönetime başarı ve şans diliyorum. Başarılı olacaklarını biliyorum çünkü iyi bir temel bırakıyoruz.

Bu sadece şimdilik bir veda ama bir şekilde geri geleceğiz. Başkan yardımcısı Pence’e ve Kongre’ye teşekkür ediyorum, Kongre ile iyi çalıştık. Güzel bir hayat yaşayın, yakında görüşürüz."