Trump: Beyrut'taki patlama saldırı gibi görünüyor

Lübnan'a yardım için hazır olduklarını belirten ABD Başkanı, patlama sonrasında generallerden aldığı bilgiyi paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Beyrut'taki patlamada, birçok insanın yaşamını yitirdiği, birçok kişinin de yaralandığı bilgisinin paylaşıldığını belirten Başkan Trump, "Lübnan halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." dedi.

Lübnan ile yakın ilişkileri olduğunun altını çizen Trump, "Biz yardım için burada olacağız." ifadesini kullandı.

"KAZA DEĞİL, SALDIRI OLDUĞUNA EMİN MİSİNİZ"

Bir gazeteci, ABD Başkanı'na patlamaya ilişkin, "Bunu saldırı olarak nitelendirdiniz. Bunun bir kaza değil, saldırı olduğuna emin misiniz?" sorusunu yöneltti.

"GENERALLERİMİZ SALDIRI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR"

Donald Trump, "Generallerimizin bazıları ile görüştüm. Bunun bir saldırı olduğunu düşünüyor gibilerdi. Bu bir tür üretim patlaması falan değildi. Bir çeşit bomba gibiydi." yanıtını verdi.

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"LÜBNAN'A YARDIMA HAZIRIZ"

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamada yaşamını yitirenler için en derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Beyrut'taki ekiplerinin, kentte büyük hasar olduğunu kendilerine bildirdiklerini aktaran Pompeo, "Durumu yakından takip ediyoruz ve bu trajediyi atlatmalarında Lübnan halkına yardım etmeye hazırız." vurgusu yaptı.

Lübnan hükümetinin olayı araştırdığına işaret eden Pompeo, sonucu sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

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