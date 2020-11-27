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    Trump: Biden, hile olmadığını ispatlayamazsa Beyaz Saray'a giremez

    Donald Trump, seçilmiş Başkan Joe Biden'ın seçimlerde hile yapmadığını kanıtlamasını istedi.
    • AA
    • 27.11.2020 - 19:32
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    Trump: Biden, hile olmadığını ispatlayamazsa Beyaz Saray'a giremez

    ABD'de başkanlık seçimleri sona erse de şaibe tartışmaları devam ediyor.

    Seçimlerde büyük farkla ipi göğüsleyen Demokrat aday Joe Biden'ın hile yaptığını iddia eden Trump, söylemlerini her gün yineliyor.

    Gün içinde yaptığı paylaşımlarla başkanlık koltuğunu Biden'a devretmek için ilk kez olumlu sinyaller veren Trump, bu kez Biden'dan hile yapmadığını ispat etmesini istedi.

    "HİLE YAPMADIĞINI KANITLA"

    Aksi durumda Biden'ın Beyaz Saray'a giremeyeceğini söyleyen Trump, "Biden, Beyaz Saray'a ancak aldığı 80.000.000 oyun hileli veya yasadışı olarak elde edilmediğini kanıtlayabilirse girebilir. Detroit, Atlanta, Philadelphia ve Milwaukee'de büyük çaplı seçmen dolandırıcılığı, çözülemeyen büyük bir sorunu var." ifadelerini kullandı.

    Trump: Biden, hile olmadığını ispatlayamazsa Beyaz Saray a giremez #1

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