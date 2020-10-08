Trump, Biden ile sanal tartışmayı reddetti

ABD Başkanı Trump, koronavirüs nedeniyle ikinci televizyon tartışmasının sanal ortamda yapılmasına karşı çıktı.

ABD Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, 15 Ekim'de Miami'de gerçekleştirilecek tartışmanın sanal olarak yapılması gerektiğini söyledi.

Komisyon'un kararı, Başkan Donald Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından geldi.

ABD Başkanı'nın doktoru, hastaneden taburcu edilen Trump'ın hiçbir belirti göstermediğini söyledi.

"BIDEN'I KORUMAK İSTİYORLAR"

Sanal tartışma kararına tepki gösteren Trump, bunun Demokrat rakibi Joe Biden'ı korumayı amaçladığını savundu.

Biden'ın kampanyasından yapılan açıklamada ise Demokrat adayın söz konusu tartışmaya katılacağı kaydedildi.

"SANAL TARTIŞMADA YOKUM"

ABD Başkanı Trump, Fox News kanalına konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kişisel bir tartışmada zamanımı boşa harcamayacağım. Bilgisayarın arkasına oturmak gülünç. Sanal tartışma yapmayacağım." dedi.

Trump ile Biden arasındaki ilk tartışma, hakaretlere ve kesintilere sahne olmuştu. ABD basını tartışma için "kaos" ve "çirkin" ifadelerini kullanmıştı.

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