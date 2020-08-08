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    Trump: Biden seçilirse Çin ülkemizi işgal eder

    ABD Başkanı Donald Trump, Rusya, Çin ve İran'ın kendisini yeniden başkan olaram görmek istemediğini söyledi.
    • AA
    • 08.08.2020 - 07:43
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    Trump: Biden seçilirse Çin ülkemizi işgal eder

    New Jersey eyaletindeki Bedminster'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, Rusya, İran ve Çin'in ABD seçimlerine müdahale etmeye çalıştığı iddialarına ilişkin, "Bence, ben Rusya'nın Oval Ofis'te görmek istediği en son kişiyim çünkü kimse Rusya'ya karşı benim kadar sert olmamıştı." ifadesini kullandı.

    "UYKUCU BİDEN KAZANSA, ÇİN ÜLKEMİZE SAHİP OLURDU"

    Trump, göreve geldiği günden bu yana Rusya ve Çin'e karşı birçok adım atıldığına işaret ederek, "Çin de Trump'ın, Uykucu Joe Biden'a karşı kaybettiği bir seçim görünce çok sevinir. Biden başkan seçilirseydi, Çin bizim ülkemize sahip olurdu." ifadesini kullandı.

    Trump: Biden seçilirse Çin ülkemizi işgal eder #1

    İRAN'I DA BOŞ GEÇMEDİ

    İran'ın da kendisini başkan olarak görmek istemediğini vurgulayan Trump "Tekrar başkan seçilirsem, İran ve Kuzey Kore ile hızlı anlaşmalar yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

    Trump, söz konusu 3 ülkenin seçimlere müdahale etmeye çalıştığı iddiaları ile de yakından ilgileneceklerinin altını çizdi.

    Trump: Biden seçilirse Çin ülkemizi işgal eder #2

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