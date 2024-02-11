Trump, Biden'la yine alay etti: Hayatta olduğundan bile bihaber ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, özel bir savcılık soruşturmasının ABD Başkanı Joe Biden'a, hafızasının "zayıf ve bulanık" olması sebebiyle suçlama yöneltmemesini eleştirdi. Trump, Biden'la dalga geçerek, "Bence kendisi hayatta olduğunun bile farkında değil." dedi.

AA

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'daki Ulusal Tüfek Derneği fuarında konuşma yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın evinde ve ofisinde resmi belgelerin bulunmasıyla ilgili rapor hakkında konuşan Trump, "Eğer Biden suçlanmayacaksa, bu onların bileceği iş. Ama o zaman benim de suçlanmamam gerekir" dedi.

Daha önce de Biden'ın hareketleri ve söylemleriyle alay eden Trump, yine benzer bir davranışta bulundu.



"Bence Biden, hayatta olduğundan bile bihaber"

Biden'ın soruşturmasıyla ilgili raporda 'zayıf' ve 'bulanık' hafızalı olduğu için suçlamaya gerek olmadığına yönelik ifadeler hakkında açıklama yapan Trump, "Bu, Biden'ın siyasi rakibine yani bana karşı taraflı yargıdan başka bir şey değildir. Burada sorumlunun Biden olduğunu da düşünmüyorum çünkü bence kendisi hayatta olduğundan bile bihaber" ifadelerini kullandı.



"Joe Biden ve eşkiyaları, silahlarınızı almak için her şeyi yapacak"

Trump, konuşmasında en büyük silah lobisine olan desteğini bir kez daha gösterdi.

En çok silahlı toplu katliamın yaşandığı ülkede silah edinmenin kısıtlanmasına yine karşı çıkıp Biden'ı eleştiren Trump şöyle dedi:

"En kötüsü belki de Amerika'yı suçtan geçilmeyen, çetelerin kontrolündeki, terörle dolu bir yere çeviriyor olmaları. Joe Biden ve eşkiyaları, silahlarınızı almak ve tanrı vergisi kendini koruma hakkınızı yok etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Kendinizi korumak hakkınız. Bu hakka ezelden beri sahipsiniz"

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)