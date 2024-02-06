Trump: Bir başkan, iyi çalışabilmesi için tam dokunulmaz olmalı ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Federal Temyiz Mahkemesi’nin hakkında dokunulmazlığa sahip olmadığına hükmetmesine tepki gösterdi.

İHA

ABD’de başta "gizli belgeler" olmak üzere birçok suçlamayla yargılanan Trump hakkında geçtiğimiz sene ağustos ayında Özel Yetkili Savcı Jack Smith tarafından 45 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Trump’ın 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınındaki rolüne ve 2020 yılındaki ABD’deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına müdahalesine odaklanmıştı.

İddianamede Trump hakkında, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamaları yöneltilmişti. Trump, suçlamaların kendisine görevdeyken yöneltilmesi nedeniyle dokunulmazlığa sahip olduğu için düşürülmesini talep etmişti.

"Tam dokunulmazlığa sahip olmalıydım"

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump yaptığı yazılı açıklamada, “Bir Birleşik Devletler Başkanı'nın düzgün bir şekilde görevini ve ülkemizin iyiliği için yapılması gerekenleri yapabilmesi için tam dokunulmazlığa sahip olması gerekir” dedi.

Söz konusu mahkemenin kararını ulusa zarar verdiğini belirten Trump, kararın iptal edilmemesi halinde hem başkanlık makamına hem de ABD’ye büyük zarar vereceğini vurguladı.

Başkanların görevlerinden ayrıldıktan sonra karşı tarafın intikamından korktuğu için harekete geçmeye korkacağını aktaran Trump, ABD Başkanı Joe Biden’ı hedef göstererek, "Kişisel deneyimlerimden biliyorum çünkü şu anda bunu yaşıyorum" dedi.

Kararın seçimlere müdahale için kullanılan bir siyasi silah haline geleceğini ifade eden Trump, “Seçimlerimiz yozlaştırılacak ve kuşatma altına alınacak. Çok kötü ve ulusumuz için çok tehlikeli. Başkanlık dokunulmazlığını kurtarın” dedi.

Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi, Trump'ın dokunulmazlığa sahip olmadığına ve 2020 seçimlerini bozmaya yönelik komplo kurma suçlamasıyla hakkında dava açılabileceğine oybirliğiyle hükmetmişti. Mahkeme, eski Başkan Trump’ın söz konusu davanın amacı doğrultusunda vatandaş Trump haline geldiğini belirtmiş, “Başkan olarak görev yaptığı sırada kendisini korumuş olabilecek herhangi bir dokunulmazlık artık onu bu kovuşturmaya karşı korumamaktadır” demişti.

Trump'ın Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi’nin kararına itiraz ederek ABD Yüksek Mahkeme'sine taşıması bekleniyor.

Trump, dokunulmazlığı olduğunu iddia etmişti

ABD’de başta "gizli belgeler" olmak üzere birçok suçlamayla yargılanan Trump hakkında geçtiğimiz sene ağustos ayında Özel Yetkili Savcı Jack Smith tarafından 45 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Trump’ın 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınındaki rolüne ve 2020 yılındaki ABD’deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarına müdahalesine odaklanmıştı.

İddianamede Trump hakkında, "ABD'yi yanıltmak için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemek için komplo kurma", "resmi bir süreci engellemeye teşebbüs" ve "seçmenlerin anayasal haklarını kullanmalarını engellemek için komplo kurma" suçlamaları yöneltilmişti. Trump, suçlamaların kendisine görevdeyken yöneltilmesi nedeniyle dokunulmazlığa sahip olduğu için düşürülmesini talep etmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)