ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın başkanlığının onaylanmasına kısa bir süre kala yine seçimi kendisinin kazandığını söyledi.

ABD'de Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın başkanlığının tescil edilmesi için Kongre saatler sonra toplanacak.

Kongre başlamadan önce Trump destekçileri protestoiçin Beyaz Saray’ın önünde toplandı.

ABD Başkanı Donald Trump da protesto mitingine katıldı.

Seçmenlerine hitaben bir konuşma yapan Trump, seçimi kazandığı yönündeki söylemlerini yineledi.

"BÜYÜK FARKLA KAZANDIK"

Trump: "Siz seçimlerin onurunun korunmasını istiyorsunuz. Zaferin çalınmasını istemiyoruz. Demokratların seçimi çalmasını istemiyoruz. Medyayı kullanarak bunu yapıyorlar. Sahte haber yaparak bunu yapıyorlar. Biz hiçbir zaman yılmayacağız. Yıkılmayacağız, bırakmayacağız. Biz bu oy çalınmasını durduracağız diyorsunuz. Biz gerçekten bu seçimi kazandık. Büyük bir farkla kazandık. Artık şaka yapmayalım. Ben iki seçim geçirdim ve ikinci seçimde daha büyük bir farkla kazandım." ifadelerini kullandı.

Trump: Büyük bir farkla kazandık VİDEO