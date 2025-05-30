Trump: Çin, ABD ile yaptığı anlaşmayı ihlal etti

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Donald Trump, görev süresinde Pekin’e uyguladığı yüksek gümrük tarifelerinin Çin ekonomisi üzerinde ciddi baskı yarattığını savunarak, “Sadece iki hafta önce Çin büyük bir ekonomik krizle burun burunaydı. Getirdiğim yüksek vergiler, onları ABD pazarına erişimde neredeyse çaresiz bıraktı. Bu pazar, dünya genelinde açık ara en büyüğü." dedi.

"ÇİN'DE BİRÇOK FABRİKA KAPANDI"

Yaşananların bir tür "soğuk ticaret savaşı"na dönüştüğünü ifade eden Trump, bu süreçte Çin'deki birçok fabrikanın kapandığını ve sosyal huzursuzlukların baş gösterdiğini belirtti. Ancak Trump, bu durumun hoşuna gitmediğini vurgulayarak, “Gördüklerim iç açıcı değildi – ama onların iyiliği için, bizim değil.” ifadelerini kullandı.

"ÇİN'İ KURTARMAK İÇİN HIZLICA DEVREYE GİRDİM"

Sürecin daha fazla kötüleşmesini önlemek adına hızla harekete geçtiğini anlatan Trump, “Bu gidişatın Çin için çok yıkıcı olabileceğini düşünerek hızlı bir ticaret anlaşması imzaladım. Böylece istikrar kısa sürede yeniden sağlandı ve Çin yeniden rayına oturdu. O dönemde herkes memnundu – bu iyi haberdi.” dedi.

"ARTIK NAZİK DAVRANMAK YOK"

Ancak Trump'a göre bu anlaşmanın ömrü uzun olmadı. Açıklamasını sert sözlerle bitiren Trump, "Kötü haber şu ki Çin, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, imzaladığı anlaşmanın gereklerini hiçe saydı. Kısacası, ‘Bay Nazik’ olmak buraya kadarmış!" diyerek tepkisini dile getirdi.