Trump: Çin, koronavirüsü isteyerek yaymadı

Koronavirüs tartışmalarına değinen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez farklı bir ton kullandı.

Daha önceki açıklamalarında koronavirüs salgınının yayılmasıyla ilgili Çin'i suçlayan ABD'den, bu kez farklı bir açıklama geldi.

Başkan Donald Trump, Çin'in, koronavirüsü bilerek yaymadığını söyledi.

Fox News'ta açıklamalarda bulunan Trump, Dünya Sağlık Örgütü’ne aktarılan fonun kesilmesiyle ilgili olarak da "Buna karar vereceğiz.” dedi.

"ÇİN'DE KÖTÜ ŞEYLER OLDU" AÇIKLAMASI

Daha önce koronavirüsü "Çin virüsü" olarak nitelendiren Trump, virüsün küresel bir salgın haline gelmesinden Çin'i sorumlu tutmuştu.

ABD Başkanı, "İstihbarat raporlarından anlıyoruz ki, Çin'de kötü şeyler oldu. Bununla yüzleşelim. Virüs bir şekilde oradan (Vuhan) çıktı." değerlendirmesinde bulunmuştu.