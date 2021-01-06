- Haberler
- Dünya Haberleri
- Trump destekçileri, ABD Kongre binasının kapısını kırarak içeri girdi
Trump destekçileri, ABD Kongre binasının kapısını kırarak içeri girdi
ABD'nin başkenti Washington'da Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasının kapısını kırdı ve içeri girdi.
- Haber Merkezi
- 06.01.2021 - 22:56
- Güncelleme : 06.01.2021 - 23:08
Washington'da, Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu devam ederken, Trump destekçileri de Kongre binasının dışında protesto düzenliyor.
BİNADKAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİLER
Göstericilerden bir grubun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesi sonucu polisin biber gazıyla müdahalesine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.
Trump destekçileri, ABD Kongre binasının kapısını kırarak içeri girdi-Video
MİKE PENCE, GÜVENLİK NEDENİYLE BİNADAN ÇIKARILDI
Öte yandan Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi.
"Senato Başkanı" sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ise güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldığı öğrenildi.