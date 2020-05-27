Trump, Erdoğan ile Suriye hakkındaki konuşmasını anlattı

ABD Başkanı, "Erdoğan ile konuştum ve sınırın biz olmadan gayet iyi olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trump'a sorulan soruların arasında ise Amerika Birleşik Devletleri'nin ülke sınırları dışından bulunan askerlerinin durumu vardı.

Trump askerlerin tamamen geri dönüşünün ne zamana kadar tamamlanacağına dair kesin bir tarih vermekten kaçınırken, "Askerlerin, mümkün olan en kısa zamanda geri dönmelerini istiyorum." diye konuştu.

"ERDOĞAN SINIRIN BİZ OLMADAN GAYET İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Başka ülkelerdeki ABD askerlerinin çekilmesi konusunda da görüşmeler yaptığını belirten Trump, Suriye'den asker çekme kararını tekrardan savundu.

"Suriye'de, Türkiye sınırından askerlerimizi çektiğimizde de herkes bunun 'korkunç' olduğunu söyledi." diyen Trump, konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu.

"Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum ve sınırın biz olmadan gayet iyi olduğunu söyledi.

(Türkiye ve Suriye) Bu sınırı 2 bin yıldır siyasileştiriyorlar. Biz Türkiye ve Suriye sınırını koruyorduk. Şimdi askerlerimizi evde istiyoruz. 1 yıl önce bu kararı verdiğimde eleştirildim, şimdi onlar kendi sınırlarını koruyor.

Biz petrolü koruduk. Ancak bir noktada petrole ilişkin sıkıntıları da düzelteceğiz ve oradan çıkacağız"