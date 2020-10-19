ABD Başkanı Trump'ın, kilisedeki ayin sırasında yaptığı bağış dikkatlerden kaçmadı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine az bir süre kala Başkan Donald Trump, bir Evanjelik kilisede kutsandı.

Kutsama törenini sunanlardan biri, Trump hakkında "Tanrı bana başkanınıza ikinci bir zafer vereceğim dedi." diye konuştu.

CEBİNDEN PARA DESTESİNİ ÇIKARDI

Trump'ın, tören sırasında cebinden 20 dolardan oluşan para destesini çıkardığı görüldü.

ABD Başkanı'nın, yaklaşık 160 doları bağış kovasına attığı anlar kameralara yansıdı.

"AZ MİKTARDA BAĞIŞ YAPTI"

Sosyal medya kullanıcıları, Donald Trump'ın yaptığı bağış miktarını az bulduklarını söyledi.

Trump, Evanjelik kilisesine bağış yaptı ViDEO