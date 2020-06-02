Trump: Gerekirse orduyu devreye sokacağım

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ABD Başkanı Donald Trump, eyaletlerde gerekli önlemler alınmadığı takdirde orduyu görevlendireceğini belirtti.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis gözaltısında boğularak ölmesi sonrası başlayan protestolar şiddet olaylarına dönüştü ve ülkenin birçok eyaletine yayıldı.

TRUMP: "GEREKİRSE ORDUYU SOKAĞA İNDİRİRİM"

ABD Başkanı Donald Trump da yaşananlar üzerine bir konuşma yaptı.

Trump, Valiler gerekeni yapmazsa ulusal muhafızlar dışında, kendisinden emir alan Amerikan ordusundan binlerce askeri, sokakların güvenliği ile görevlendireceğini duyururken, sokağa çıkma yasağına uymayanları da hapse atacağını söyledi.