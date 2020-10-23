Trump ile Biden arasında koronavirüs tartışması

Başkanlık seçimi öncesi son kez canlı yayına çıkan Donald Trump ile Joe Biden, koronavirüs salgını üzerinden birbirlerine yüklendi.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Cumhuriyetçi aday Başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden, son kez canlı yayında karşı karşıya geliyor.

ABD Başkanı Trump, ülkenin kapanmasının salgına karşı kaçınılmaz olduğunu, ancak şu anda tehdididn o kadar büyük olmadığını savundu.

TRUMP: "SENİN GİBİ EVİME KAPANMADIM"

Joe Biden'a ithafen, "Senin gibi evimde, bodrumuma kapanamazdım" diyen Trump, hastalığa yakalananların yüzde 90'ının iyileştiğini ve salgının aşıyla birlikte etkisini yitireceğini söyledi.

"SENİN YÜZÜNDEN İNSANLAR İŞSİZ KALDI"

Joe Biden ise Trump'a "Senin bu tutumun yüzünden insanlar ölüyor, işsiz kalıyor. Ben virüsü kapatacağım ülkeyi değil. O (Trump) ülkenin kapanmasını sağladı. İnsanların işsiz kalmasına sebep oldu. Ben ülkeyi kapatmıyorum standartlara ihtiyacımız var. Güvenli bir şekilde açılmamız lazım" dedi.

Trump'ın karşılığı ise şöyle oldu:

"Hep demokrat valilerin olduğu yerlerde insanlar öldü. Benim oğlumda kapmıştı hemen iyileşti. Okulları açmak istiyorum. Okulları ve ülkeyi açmak zorundayız. Bu çok büyük bir ülke insanlar işlerini kaybediyor. Ülkeyi kapatamayız."