Trump ile Netanyahu, 4 Şubat'ta görüşecek

AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 20 Ocak'ta yemin ederek yeniden Beyaz Saray'a dönen ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin tarihi netleşti..

TRUMP DAVET ETTİ

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Netanyahu'yu Beyaz Saray'a davet ettiği belirtildi.

Trump ile Netanyahu'nun 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da bir araya geleceği ifade edildi.

DAVET ETTİĞİ İLK YABANCI LİDER DETAYI

Açıklamada, Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturmasının ardından Beyaz Saray'a davet ettiği ilk yabancı liderin Netanyahu olduğu detayına yer verildi.

İsrail basınına göre, Trump ile Netanyahu'nun görüşmesinde Gazze'deki ateşkes başta olmak üzere bölgeler konuların ele alınması bekleniyor.