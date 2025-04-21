Trump: İran konusunda çok iyi görüşmeler yaptık

İHA

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki geleneksel Paskalya yumurta yuvarlama töreninde açıklamalarda bulundu.

Başkan Trump, ülke ekonomisinin iyiye gittiğini belirterek, "Çok para kazanıyoruz. Arabalarda, alüminyumda ve çelikte zaten yüzde 25'lik bir paya sahibiz. Bu ülkenin daha önce gördüğünden çok daha fazla para kazanıyoruz ve bu sadece başlangıç" dedi.

"ÇOK İYİ BİR ADAMDI"

Papa Francis'in vefatına da değinen Trump, "O, dünyayı seven çok iyi bir adamdı. Özellikle zor zamanlardan geçiyordu" ifadelerini kullandı.

Bayrakların ülke genelinde yarıya indirildiğini hatırlatan Trump, Papa'nın cenazesine katılıp katılmayacağıyla ilgili soruya ise, "Henüz bilmiyorum, sadece zamanlamaya bakmam gerekiyor" yanıtını verdi.

"İRAN KONUSUNDA ÇOK İYİ GÖRÜŞMELER YAPTIK"

Rusya-Ukrayna savaşına dair görüşmelere ve ABD-İran arasındaki nükleer konulu dolaylı müzakerelere değinen Trump, "Ukrayna ve Rusya konusunda çok iyi görüşmeler yaptık. Aslında İran konusunda da çok iyi görüşmeler yaptık. Bunun nasıl işleyeceğini göreceğiz. Size önümüzdeki üç gün içinde tüm detayları vereceğim" dedi.

"HERKES MÜZAKERE ETMEK İSTİYOR"

Açıkladığı yeni gümrük vergilerine değinen Trump, vergiler konusunda ilerleme sağlandığını belirterek, "Herkes müzakere etmek istiyor" dedi.

"PİSLİĞİ TEMİZLEMEK İÇİN SEÇİLDİM"

Göç politikasına ilişkin konuşan Başkan Trump, "Bu ülkedeki karmaşayı temizlemek için seçildim. Suçlu, katil, uyuşturucu baronları, aklınıza gelebilecek her türden kötü insanlar geldi. Hapishanelerden, akıl hastanelerinden gönderildiler. Ben onları dışarı çıkarmak için buradayım" dedi.

"DİN HER ŞEYİ BİR ARADA TUTAR"

Konuşmasının sonunda manevi değerlere dikkat çeken Trump, "Ülkeyi bir araya getirmek için dine ihtiyacımız var. Din her şeyi bir arada tutar. Harika bir şey" ifadelerini kullandı.