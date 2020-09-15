Trump, Kaliforniya yangınlarında küresel ısınmayı reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki yangınlarla ilgili bilimsel yorumlara katılmadığını söyledi.

ABD'nin batı tarafındaki Oregon, Washington ve Kaliforniya eyaletlerinde orman yangınları etkisini sürdürüyor.

Geniş alanları kaplayan ve büyük yıkıma yol açan alevler, en az 36 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kaliforniya eyaletindeki yangınlarla ilgili bilgi almak için bölgeye gitti.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ TANIMANIZI İSTİYORUZ"

Trump, yangınların sebebini iklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlayan yetkililerle aynı görüşte olmadığını söyledi.

Yetkililerden Wade Crowfoot, "İklim değişikliğinin tanınması ve bunun ormanlarımız için anlamı noktasında sizinle çalışmak istiyoruz. Bu bilimsellik noktasında sizinle birlikte çalışmak istiyoruz." dedi.

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"BİLİMİ GÖZARDI EDERSEK..."

Bilimin yangınlar konusunda kilit öneme sahip olduğunu dile getiren Crowfoot, "Bilimin burada gösterdiklerini gözardı eder, (yangınların) sebebini sadece bitki örtüsüne indirgersek, Kaliforniyalıları koruma konusunda başarılı olamayacağız." ifadelerini kullandı.

"BİLİMİN BİLDİĞİNİ SANMIYORUM"

Bu görüşe katılmayan Trump, "Dünya soğumaya başlayacak. Sadece izle." diye konuştu.

Crowfoot'un "Keşke bilim de sizinle aynı fikirde olsaydı." sözlerine Trump, "Bilimin gerçekten bildiğini sanmıyorum." karşılığını verdi.

TRUMP'A GÖRE YANGINLARIN NEDENİ

ABD Başkanı, yangınları ormanların iyi yönetilememesine bağlayarak, "Ormanlardaki ağaçlar 18 ay gibi kısa bir süre içinde devrildiğinde, çok kuruyorlar. O zaman da adeta kibrit çöpüne dönüyorlar ve patlıyorlar." görüşünü paylaştı.

KALİFORNİYA VALİSİ KARŞI ÇIKTI

Eyaletteki ormanların büyük bir bölümünün federal hükümetin yetki alanında olduğunu anımsatan Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, küresel ısınmanın bir gerçek olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"Sıcak havalar daha da ısınıyor, kuru ağaçlar daha da kuruyor. Bilimi gerçek bir kanıt olarak görüyoruz."

2 MİLYON HEKTARLIK ALAN YANDI

Oregon, Washington ve Kaliforniya'da başlayan yangınlarda 2 milyon hektarlık alan küle döndü. Oregon 22 kişinin kayıp olduğu, binlerce kişinin de evsiz kaldığı aktarıldı.

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