Trump, Kaliforniya'daki yangınları büyük afet ilan etti

On binlerce evi tehdit eden yangınlar, ülkede alarm seviyesini yükseltti. 100 bin kişiye tahliye emri verildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaleti, sıcak hava dalgası ve düşen yıldırımlar nedeniyle alevlere teslim oldu.

Yangınlar, çoğunlukla eyaletin kuzey kesimlerinde çeşitli boyutlarda devam ediyor.

BÜYÜK AFET

Başkan Donald Trump, "büyük afet" ilan ettiği Kaliforniya'da devam eden yangınlar için federal yardıma onay verdi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Trump'ın afet ilanının, eyalette yangınlardan etkilenen kişilere kriz danışmanlığı, barınacak yer ve diğer sosyal hizmetler konusunda yardım edeceğini söyledi.

Kaliforniya'da orman yangınları ViDEO

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE İNANMIYORSANIZ..."

Newsom, Twitter hesabında da yangınların eyalette daha önce görülen hiçbir şeye benzemediğini belirterek, "İklim değişikliğine inanmıyorsanız Kaliforniya'ya gelin." paylaşımını yaptı.

6 ÖLÜ, 43 YARALI

Eyalette 400 bin hektar alan kül olurken, 14 binden fazla itfaiyeci 585 noktada çıkan yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi, aralarında itfaiyecilerin bulunduğu 43 kişi de yaralandı.

100 BİN KİŞİYE TAHLİYE EMRİ

Binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı eyalette son olarak 100 bin kişi için de tahliye emri verildi.

Kaliforniya'da en eski eyalet parkı Big Basin'de de tarihi ziyaretçi merkezinin kül olduğu, alevlerin 2 bin yıllık kızılağaçları yaktığı belirtildi.

500'DEN FAZLA BİNA KÜL OLDU

Yetkililer, bazıları 100 metre uzunluğundaki ağaçların devrildiği bilgisini paylaştı.

Eyalete bağlı San Francisco şehrindeki yangınlarda 2 bin 566 kilometrekarelik alan zarar gördü. 500'den fazla bina ve araçlar kullanılamaz hale geldi.

CAMP YANGINI

Kaliforniya eyaletinde 8 Kasım 2018'de başlayan ve "Camp yangını" olarak isimlendirilen orman yangını, 16,5 milyar dolar zarara yol açarak o senenin en maliyetli doğal afeti olmuştu.

Eyaletin kuzeyindeki Paradise kasabasında başlayan orman yangını yaklaşık 14 bin ev, 500'den fazla iş yeri ve yaklaşık 4 bin 300 binayı yok etmiş, yangında 80'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Toplamda 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, California tarihinin "en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı orman yangını" olarak kayıtlara geçmişti.