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    Trump, karantina sürecine başlayacağını duyurdu

    Donald Trump, danışmanı Hope Hicks'in koronavirüse yakalanmasının ardından test sonuçlarını beklerken, karantina sürecine başlayacağını açıkladı.
    • AA
    • 02.10.2020 - 06:20
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    Trump, karantina sürecine başlayacağını duyurdu

    ABD Başkanı Donald Trump, danışmanı Hope Hicks koronavirüse yakalamıştı.

    Danışmanı'nın koronavirüse yakalanmasının ardından Trump, kendisinin ve eşi Melania Trump'ın test sonuçlarını beklerken, karantina sürecine başlayacağını duyurdu.

    Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, danışmanı Hicks'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını anımsattı.

    Hicks'in "kısa bir mola bile almadan çok fazla çalıştığını" vurgulayan Trump, danışmanının koronavirüse yakalanmasını "korkunç" olarak niteledi.

    Trump, karantina sürecine başlayacağını duyurdu #1

    "KARANTİNA SÜRECİMİZE BAŞLAYACAĞIZ"

    Trump, mesajında, "Ben ve eşim, test sonuçlarımız için bekliyoruz. Aynı zamanda karantina sürecimize de başlayacağız." ifadelerine yer verdi.

    Amerikan basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Hicks'in perşembe günü yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

    Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu bildirilmişti.

    Trump, Fox televizyonunda katıldığı Sean Hannity'nin programında, basında Hicks'in koronavirüse yakalandığına yönelik çıkan haberleri doğrulamıştı.

    Trump, karantina sürecine başlayacağını duyurdu #2

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