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    Trump: Katar ile Körfez ülkeleri arasında krizin çözümü konusunda iyimserim

    Trump: Katar ile Körfez ülkeleri arasında krizin çözümü konusunda iyimserim

    Donald Trump, Kral Selman ile yaptığı görüşmede, Katar ile Körfez ülkeleri arasındaki krizin çözümü için iyimser olduğunu söyledi.
    • AA
    • 18.12.2020 - 02:32
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 02:33
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    ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Yapılan görüşmede Trump, Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki krizin çözümü konusunda iyimser olduğunu belirtti.

    Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere yaptığı yazılı açıklamada, Trump ve Kral Selman'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

    Trump: Katar ile Körfez ülkeleri arasında krizin çözümü konusunda iyimserim #1

    "ÇÖZÜM KONUSUNDA İYİMSER"

    Görüşmede önemli ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığına işaret eden Deere, Trump'ın Kral Selman bin Abdulaziz'e liderliği için teşekkür ettiğini aktardı.

    Deere, Trump'ın Körfez ülkeleri ile Katar arasındaki krizin çözümü konusunda da "iyimser" olduğunu dile getirdiğini kaydetti.

    Trump: Katar ile Körfez ülkeleri arasında krizin çözümü konusunda iyimserim #2

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