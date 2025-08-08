Trump, Latin Amerika uyuşturucu kartellerine karşı askeri müdahale için gizli emir verdi

New York Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'a Latin Amerika'daki bazı uyuşturucu kartellerine karşı askeri operasyon başlatması talimatını veren gizli bir direktifi imzaladı.

Gizli emir, Trump yönetimi tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Latin Amerika uyuşturucu kartellerine karşı denizde ve yabancı topraklarda doğrudan askeri harekata izin veriyor.

KARTELLER HEDEF ALINDI

ABD askeri yetkilileri, kartelleri hedef almak için planlar hazırlamaya başladı. Ancak bu hamle, yetkili bir çatışma dışında güç kullanmanın hukuka aykırı sayılıp sayılamayacağı gibi hukuki endişeleri de beraberinde getiriyor.

Ocak ayında ikinci kez başkanlığa dönen Trump, Dışişleri Bakanlığı'na uyuşturucu kartellerini yabancı terör örgütü olarak ilan etmesi talimatını veren bir emir imzaladı ve bu da Tren de Aragua ve MS-13 gibi grupların yabancı terör örgütü olarak ilan edilmesine yol açtı.

KOLLUK KUVVETLERİNİN ÜSTLENDİĞİ ROLLERDE ASKER KULLANIMI

Karar, Trump'ın fentanil ve diğer yasadışı uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, genellikle kolluk kuvvetlerinin üstlendiği rollerde askeri güç kullanma stratejisini gösteriyor.

Trump, bu yılın başlarında, halkın huzursuzluğunu ve isyanlarını gerekçe göstererek Ulusal Muhafız birliklerini ve Deniz Piyadelerini Los Angeles'a göndermişti. Kaliforniya valisi ve şehir yöneticileri, bu hamleyi hem gereksiz hem de tehlikeli olarak nitelendirerek sert bir dille eleştirdiler.

Eleştirmenler, Trump'ın doğrudan emri altındaki orduyu, yasa veya ABD Anayasası'nı umursamadan kendi emirlerini yerine getiren kişisel polis gücü olarak kullanmak istediğini söylüyor.