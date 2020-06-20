Trump, miting öncesi eylemcileri uyardı

Tulsa'da seçmenlerle buluşmaya hazırlanan ABD Başkanı, seçim kampanyasında olay çıkarma niyetindeki göstericileri tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile göstericiler bir kez daha karşı karşıya geldi.

Siyahi Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan olaylar eyaletlere sıçradı. Gösteriler, yerini şiddet ve yağmaya bıraktı.

3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin çalışmalarına devam eden Başkan Trump, Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde miting düzenleyecek.

OLAY ÇIKARMAK İSTEYEN EYLEMCİLERİ TEHDİT ETTİ

Mitinge protestolcuların da katılması beklenirken, Trump Twitter hesabından eylemcilere tehdit niteliğinde bir mesaj gönderdi.

"ÇOK FARKLI MUAMELE OLACAK"

ABD Başkanı, olay çıkarmaya kalkışan protestoculara çok farklı davranılacağını belirterek, şu ifadeleri yazdı:

"Oklahoma'ya giden protestocular, anarşistler, provokatörler, çapulcular ve ayak takımı, lütfen anlayın; New York, Seattle ya da Minneapolis'teymişsiniz gibi muamele görmeyeceksiniz. Çok daha farklı bir sahne olacak!"

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Tulsa Belediye Başkanı George Theron Bynum, çıkması muhtemel karışıklığı önlemek için mitingin yapılacağı bölgede sokağa çıkmanın yasaklanacağını bildirdi.

Bynum ayrıca, başka eyaletlerden şiddetli yanlısı grupların mitinge gelmesinin beklendiğini aktardı.

MİTİNGDE KORONAVİRÜS ENDİŞESİ

Oklahoma'da günlük vaka sayısı artarak 450'ye çıkarken, mitingin 19 bin kişilik kapalı bir alanda yapılacak olması endişeye yol açtı.

Mitingde maske dağıtılması kararlaştırıldı. Ancak maske takmanın kişisel bir tercih olduğunu belirten Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany, kendisinin bu kurala uymayacağını söyledi.

ABD'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

2 milyon 297 bin 360 koronavirüs vakanın görüldüğü ABD'de 121 bin 407 ölüm yaşandı.