Trump: Netanyahu, Kasım Süleymani operasyonundan son anda vazgeçti İsrail Başbakanı Netanyahu ile ilgili bir gelişmeyi paylaşan Trump, "Süleymani'yi indirdiğimizde İsrail'in bunu bizimle beraber yapıyor olması gerekiyordu" dedi.

AA

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İranlı komutana düzenlenen suikasta ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, düzenlenen saldırı sonucu öldürülmüştü.

Trump, ilk başta operasyonun bir parçası olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, operasyona 2 gün kala bundan vazgeçtiğini iddia etti.

"Birçok konuda ortak çalıştık"

Amerikan Fox News'a konuşan Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Süleymani'ye düzenlenecek operasyonun uzunca bir süre önemli bir parçası olduğunu ve bu süreçte birçok konuda ortak çalıştıklarını söyledi.

"İsrail'in bunu bizimle beraber yapıyor olması gerekiyordu"

Netanyahu'nun ve İsrail'in planın önemli bir parçası olduğunu kaydeden Trump, şöyle konuştu:

Süleymani'yi indirdiğimizde İsrail'in bunu bizimle beraber yapıyor olması gerekiyordu. Saldırıdan iki gün önce 'Bunu yapamayız' dediler.



Sonra kendi generalimize dönüp 'Bunu biz yapabilir miyiz?' dedim. 'Evet yapabiliriz efendim, size kalmış' dedi. 'O zaman yapalım' dedim.

Kasım Süleymani suikastı

Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında 3 Ocak 2020 tarihinde ABD'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısında öldürülmüş, bu saldırının ardından ABD ile İran arasındaki gerilim iyice tırmanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)