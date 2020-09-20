Trump: Nobel Barış Ödülü'nü almayı hak ettim

Trump, aday gösterildiği Nobel Barış Ödülü'nü kazanmayı, Sırbistan ile Kosova arasında devam eden katliamları durduran anlaşmayı sağlayarak hak etiğini söyledi.

ABD'de seçim maratonu devam ediyor.

Ülkenin çeşitli kentlerinde mitingler düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım seçimleri öncesi Kuzey Carolina seçmenleriyle buluştu.

BARIŞ ÖDÜLÜNÜ HAK ETTİM

Başkan Donald Trump, burada yaptığı konuşmada Nobel Barış Ödülü'ni kazanmayı hak ettiğini söyledi.

Trump, "Bundan sonraki hikayenin Barış İçin Nobel Ödülü olacağından eminim. Kosova ile Sırbistan arasındaki katliamları durduruyoruz. Uzun yıllardır birbirlerini öldürüyorlar. Öldürmeyi durduracaklar. Dedim ki, 'Beyler, hadi biraraya gelelim'. Biliyorsunuz, bunu yüzlerce yıldır farklı isimler altında yapıyorlar." dedi

İSRAİL-BAE-BAHREYN ANLAŞMASI

Donald Trump, Kosova ile Sırbistan'ın ekonomik normalleşme konusunda anlaşmasını ve İsrail elçiliklerini Kudüs'e taşımaları konusunda taahhüdde bulunmalarını sağlamış, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in normalleşme anlaşması imzalamalarına öncülük etmişti.

Trump bu gelişmelerin ardından, Norveç Parlamentosu'nda grubu bulunan aşırı sağcı İlerleme Partisi (FrP) milletvekillerinden Christian Tybring-Gjedde tarafından, 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.