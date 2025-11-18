Trump–Putin zirvesi yeniden gündemde: Bir araya gelecekler mi?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Budapeşte’de yapılması planlanan görüşmenin ertelendiğini ancak Moskova ile Washington arasındaki temasların kesintisiz sürdüğünü belirtti.

Uşakov, Ukraynalı yetkililer ile bazı Avrupa liderlerinin, iki ülke liderinin Alaska’daki tarihi buluşmada vardığı anlaşmalardan memnun olmadığını da ifade etti.

"ZİRVEYE DAİR GÖRÜŞMELERİMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Ushakov şunları dedi:

“Budapeşte'de buluşmayı kabul ettiler. Daha sonra toplantı bir süreliğine ertelendi; ancak bu konudaki görüşmelerimize devam ediyoruz. Anchorage'da varılan anlaşmalara dayanarak Ukrayna çözümünü aktif olarak görüşüyoruz. Bunun barışçıl bir çözüme ulaşmanın gerçekten iyi bir yolu olduğuna inanıyoruz. Alaska'da yapılan anlaşmalar Kiev tarafına iletildi ve Kiev bunları biliyor. Ama hoşlanmıyorlar. Birçok Avrupalı da Alaska anlaşmalarından hoşlanmıyor, ama hepsi değil. Başka bir deyişle, Anchorage anlaşmalarından hoşlanmayanlar, barışçıl bir çözüm istemeyen ve son Ukraynalıya kadar savaşı sürdürmek isteyenlerdir”

KREMLİN’DEN ZİRVE HAZIRLIKLARINA DEVAM MESAJI

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da Putin ile Trump arasındaki hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz zirveyi gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.

Trump ikinci görev döneminde Putin ile ağustos ayında Alaska'da bir araya gelmiş ancak ikili Ukrayna'daki savaş konusunda bir karara varamamışlardı.