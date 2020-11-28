Trump'ın işleri, seçimden sonra golfte de yolunda gitmiyor

Başkanlık seçiminin ardından sık sık golf oynarken görülen Donald Trump için seçim yenilgisinin ardından işler golfte de iyi gitmiyor.

Kasım ayına yenilgiyle başlayan ABD Başkanı Donald Trump, şükran gününe de pek iyi başlayamadı.

2020 seçimini kaybeden ABD Başkanı, dün Virginia'daki Ulusal Golf Kulübü'ndeydi.

"BU LANET DELİKLERDEN NEFRET EDİYORUM"

Trump, golf atışlarından birinde topu suya kaçırınca yaşadığı hayal kırıklığı yüzüne yansıdı. Trump bir başka atışında da deliği tutturamayınca, "Kahretsin, bu lanet deliklerden nefret ediyorum" diye isyan etti.

BEYAZ SARAY'I BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Joe Biden'dan daha az oy alarak seçimi kaybetmesine rağmen Trump, yenilgiyi kabul etmedi.

Seçimden sonra hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyleyen Trump, dün Seçiciler Kurulunun Joe Biden'ın başkanlığını kesinleştirmesi durumunda bunun yanlış bir adım olacağını ancak yine de Beyaz Saray'ı bırakacağını söylemişti.