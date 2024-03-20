Trump: Seçilirsem Prens Harry'yi sınır dışı edebilirim

Eski ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz haber kanalı GB News'e verdiği röportajda, başkan seçilmesi durumunda Prens Harry'nin ABD'den sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ima etti.
"Harry'ye ayrıcalık yapılmayacak"
Trump, Harry'nin vize başvuru sürecinde uyuşturucu kullanımı hakkında yalan söylemesi durumunda bu durumun ciddi sonuçları olabileceğini belirtti.
Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olarak girmesi kesinleşen Trump, Harry'nin ayrıcalıklı bir muamele görmeyeceğini ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili doğru bilgilere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Ancak, Trump'un bu durumun uygun önlemleri almak anlamına gelip gelmediği konusunda net bir açıklama yapmadığı belirtildi.
"Seçilirsem tek başına kalacak" demişti
Prens Harry hakkında daha önce de konuşan Trump, 2024'te yeniden seçilmesi halinde Prens Harry'nin Kraliçe II. Elizabeth'e yaptığı "affedilemez" ihanetin ardından "tek başına" kalacağı uyarısında bulunmuştu.
Prens Harry, 10 Ocak 2023'te yayımlanan "Spare" adlı kitabında, daha önce bazı uyuşturucular kullandığına değinmişti.
Amerikan düşünce kuruluşu Heritage Foundation, kitaptaki bu itiraf üzerine geçen yıl Prens Harry'nin göçmenlik kayıtlarına erişim talebiyle ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) dava açmıştı.
ABD'ye giriş için yapılan bazı vize başvurularında, başvuru sahiplerinden uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları konusunda yönlendirilen soruları cevaplaması gerekiyor. Uyuşturucu kullananların başvuruları reddedilebiliyor.
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