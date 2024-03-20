Haberler



Dünya



Trump: Seçilirsem Prens Harry'yi sınır dışı edebilirim

Trump: Seçilirsem Prens Harry'yi sınır dışı edebilirim Donald Trump, tekrar başkan seçilmesi durumunda, Sussex Dükü Prens Harry'nin ABD'de yaşayan oğlu ve İngiltere Kralı 3. Charles'ın torunu olduğu için ayrıcalıklı bir muamele görmeyeceğini ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili yasal süreçlerin uygulanabileceğini ifade etti.