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    Trump: Seçimi büyük bir farkla kazandım

    Trump: Seçimi büyük bir farkla kazandım

    Donald Trump, ABD seçimlerini açık ara kazandığını söyledi.
    • İHA
    • 07.11.2020 - 19:03
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 19:28
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    ABD'de seçim yarışı devam ediyor.

    Yarışa önde başlayan mevcut başkan Donald Trump, Demokrat aday Joe Biden'ın karşısında hem genel oy hem de delege sayısında geriye düştü.

    Trump'ın geriye düşmesindeki en büyük etmen ise posta yolu ile kullanılan oylar.

    Ülkede posta yoluyla gelen oyların büyük çoğunluğu, Biden lehine çıktı.

    Bu gelişmeler karşısında Biden'ın 264 delegesi karşısında 214 delegede kalan Trump, henüz sayım devam eden kritik eyaletlerin tamamını alacağı yönünde açıklamalar yapmaya devam ediyor.

    "SEÇİMİ BÜYÜK FARKLA KAZANDIM"

    Sandıkların açıldığı ilk andan itibaren Demokratlar'ın hile yaptıklarını dile getiren Trump, bir tweet daha atarak seçimi büyük bir farkla kazandığını söyledi.

    Trump paylaşımında, “Ben bu seçimi kazandım, büyük bir farkla!” ifadelerini kullandı.

    Trump'ın paylaşımına ise Twitter tarafından uyarı etiketi yerleştirilmesi dikkat çekti.

    Trump: Seçimi büyük bir farkla kazandım #1

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