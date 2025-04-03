Trump, tamamen insansız olan topraklara da gümrük vergisi getirdi

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Donald Trump, ticaret savaşlarını sürdürüyor.

Yeni gümrük vergisi listesini açıklayan Trump, tamamen insansız olan adaları da bu listeye dahil etti.

Buzullarla kaplı volkanik adalar, yalnızca penguenlere ev sahipliği yapıyor ve en son ziyaretin yaklaşık 10 yıl önce gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Buna rağmen Trump, gümrük vergisi listesinde volkanik adalara da yer verdi.

"HİÇBİR YER GÜVENDE DEĞİL"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeryüzünde hiçbir yer güvende değil” ifadelerini kullandı.

Avustralya’nın farklı bölgeleriyle birlikte bazı dış toprakları da Trump yönetiminin vergi listesinde yer aldı. Bu bölgeler arasında Cocos (Keeling) Adaları, Christmas Adası ve Norfolk Adası bulunuyor.

Norfolk Adası, yalnızca 2 bin 188 kişilik bir nüfusa sahip ve Sydney’in 1.600 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor.

Ancak bu küçük ada, ABD’nin geri kalan Avustralya’ya uyguladığı yüzde 10’luk tarifeye kıyasla yüzde 29’luk ek vergiye tabi tutuldu.

"KARARLARI RASTGELE"

Norfolk Adası’nın başlıca ihracat kalemi, 2023 yılında ABD’ye satılan 413 bin dolarlık deri ayakkabı oldu.

Başbakan Albanese, “Norfolk Adası’na yüzde 29 gümrük vergisi getirilmiş. Saygıyla söylüyorum ama Norfolk Adası’nın, ABD gibi devasa bir ekonomiyle ticari rakip olduğunu düşünmüyorum. Bu durum, Trump’ın kararlarının ne kadar rastgele olabileceğini gösteriyor.” dedi.

ISSIZ ADALARDAN İHRACAT

Heard Adası ve McDonald Adaları’nın ticaret verileri daha da kafa karıştırıcı. Bölgede bir balıkçılık faaliyeti bulunsa da hiçbir bina veya insan yerleşimi bulunmuyor.

Buna rağmen Dünya Bankası verilerine göre ABD, 2022 yılında bu adalardan 1,4 milyon dolarlık ithalat yaptı.

Kaydedilen en büyük ithalat kalemi ise "makine ve elektrik" ürünleri olarak listelendi. Ancak bu ürünlerin ne olduğu net olarak açıklanmadı.

Önceki beş yılda Heard Adası ve McDonald Adaları'ndan ABD'ye yapılan ithalat yıllık 15 bin ila 325 bin dolar arasında değişirken, 2022’de yaşanan büyük artış dikkat çekti.

Konuya ilişkin Beyaz Saray, Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı ile Avustralya Antarktika Bölümü’ne yorum için ulaşıldı.