Trump: Test yapmazsak vaka sayısı da düşmüş olur

Trump: Test yapmazsak vaka sayısı da düşmüş olur

Yüksek korona vakası nedeniyle eleştirilerin hedefinde bulunan Trump, vaka sayısının çokluğunu, yüksek test adedine bağladı.

ABD'de koronavirüsle enfekte olanların sayısı 2 milyon 162 bin 864'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 milyon 162 bin 864'e ulaştı.

Salgının merkezi haline gelen ABD'de eleştiri oklarının hedefinde ise Başkan Donald Trump var.

Dünya genelinde vaka sayısının en yüksek ülke olduğu için eleştirilen Trump, vaka sayısının yüksek olmasının nedenini yapılan test sayısa bağladı.

"TEST YAPMAYI BIRAKIRSAK VAKALAR AZALIR"

Çok sayıda test yapılan ülkede, vaka sayısının yüksek olmasının normal olduğunu söyleyen Trump, "Şu anda test yapmayı bırakırsak, daha az vakamız olur." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu söylemi ise ciddiyetsizlik olarak değerlendirildi.