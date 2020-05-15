Trump: Türkiye, 'F-35 parçası vermiyoruz' dese ne olacak

ABD Başkanı Donald Trump, F-35'lerin ana gövdesinin Türkiye'de üretildiğine dikkat çekerek, 'Tüm ürünlerimizi ABD'de üretmeliyiz' dedi.

Fox Business kanalında Maria Bartiromo'ya konuşan ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ÇİN İLE İLİŞKİLERİ KESSEK, 500 MİLYAR DOLAR KAR EDERDİK"

Çin'in, koronavirüs salgınının küresel bir hale gelmesinden sorumlu olduğunu savunan Trump, "Çin'e karşı atabileceğimiz birçok adım var. Çin ile tüm ilişkileri kesebilirdik. O zaman da 500 milyar dolar kar ederdik." dedi.

Trump, ABD'nin tedarik zinciri noktasında da Çin'e ve diğer ülkelere bağlılığının olmaması gerektiğini vurgulayarak, "Tüm ürünlerimizi ABD'de üretmeliyiz." diye konuştu.

TÜRKİYE VE F-35'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

ABD'nin tedarik zincirinin dışa bağımlılığı konusunda da Trump, "dünyadaki en iyi savaş uçağı" olarak nitelendirdiği F-35'lerin Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde üretilmesini örnek gösterdi.

Trump, "F-35’lerin ana gövdesi Türkiye'de üretiliyor ve Türkiye’den gönderiliyor. Şimdi Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, ama ya olmasa ne olacak? 'Size F-35 parçalarını vermiyoruz' deseler ne yapacağız?" yorumunda bulundu.

ABD YÖNETİMİ, TÜRKİYE'Yİ F-25 PROGRAMINDAN ÇIKARMIŞTI

ABD yönetimi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi almasının ardından, geçen yıl temmuz ayında Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağını açıklamıştı. Buna rağmen Trump'ın Türkiye'nin hala F-35 parçalarını temin ettiğini söylemesi kafa karışıklığına yol açtı.

Türkiye, 2002’den beri F-35 programının resmi ortağı olmuş ve ortaklık anlaşmasında Türkiye'nin 100 adet F-35 A tipi uçak satın alacağı kaydedilmişti. Türkiye'nin programdan resmi olarak çıkarılma süreci ise henüz tamamlanmadı.