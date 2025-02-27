Trump: Ukrayna NATO'ya girmeyecek

İHA

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Görüşmede, Starmer, Trump’a Kral Charles’tan bir mektup sundu.

"UKRAYNA, NATO'YA ÜYE OLMAYACAK"

İki lider, basın toplantısına geçmeden önce gazetecilerle Ukrayna konusunu ele aldı. Trump, Ukrayna’nın kaybettiği toprakları geri almak için mücadele edeceğini belirtirken, “Ukrayna NATO’ya üye olmayacak” dedi.

Başbakan Starmer ise, barış anlaşmasının kalıcı olup olmayacağına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

"HENÜZ BİR ANLAŞMA YOK"

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’nin Beyaz Saray’a yapacağı ziyaretin planlandığını ve anlaşmaların Ukrayna için önemli olacağını belirtti. Ancak, barış gücünden önce bir anlaşmanın sağlanması gerektiğini vurguladı. "Henüz bir anlaşma yok" dedi.

"ZELENSKY'YE DİKTATÖR MÜ DEMİŞİM"

Trump, Zelensky’e yönelik yorumları hakkında gelen bir soruya ise, “Bunu dedim mi? Bunu dediğime inanamıyorum” diyerek şaşkınlık gösterdi. Ayrıca, barış anlaşması sağlanırsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir daha Ukrayna’yı işgale kalkışmayacağına inandığını belirterek, “Bence Putin sözünde duracak” dedi.

Çin’e yönelik gümrük vergisi kararına da değinen Trump, daha önce uygulamaya koyduğu yüzde 10’luk gümrük vergisinin üzerine bir yüzde 10 daha ekleyeceğini açıkladı. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise, Çin’in ABD’ye giren uyuşturucu konusunda yeterli adımı atmadığını ve bu durumdan sorumlu olduğunu ifade etti.

ZELENSKY İLE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ANLAŞMASI İMZALANACAK

Öte yandan Trump, yarın Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da olacağını ve kendisiyle nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacaklarını kaydetti.

Hem Putin hem de Zelenskiy ile iyi bir ilişkisi olduğunu anlatan Trump, "Muhtemelen medyanın önünde bu anlaşmayı birlikte imzalayacağız. Biz Devlet Başkan Zelenskiy ile çalışmak istiyoruz. Bence Zelenskiy ile aslında çok iyi bir ilişkimiz vardı ama belki ilişkimiz biraz hırçınlaştı." ifadelerini kullandı ve bunun sebebinin Ukrayna'ya verdikleri parayı geri alamamaları olduğunu söyledi.

"AB İLE SORUNLARIMIZ VAR"

Trump, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler hakkında ise, "AB ile sorunlarımız var çünkü bize gümrük tarifesi uyguluyorlar. Biz de onlara karşılıklı gümrük tarifeleri uygulayacağız." dedi.

KRAL CHARLES'TAN TRUMP'A DAVET

Görüşmede İngiltere Başbakanı Starmer, Kral Charles tarafından Trump'ı İngiltere'ye resmi olarak davet eden mektubu ABD Başkanı'na iletti.

Trump ise, aldığı davet üzerine, "Bu gerçekten çok özel, daha önce hiç olmamıştı. Yakında İngiltere’yi ziyaret edeceğim." ifadesini kullandı.