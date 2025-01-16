AA

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundaki hesabından açıklamada bulundu.

"BAŞKANLIĞIMDA, HOLLYWOOD'UN ALTIN ÇAĞI OLACAK"

Trump, açıklamasında, Hollywood'un son 4 yılda gerilediğini savunarak, Mel Gibson, Sylvester Stallone ve Jon Voight'ı "Hollywood Özel Temsilcisi" olarak seçtiğini ilan etti.

Trump, Hollywood'u yeniden büyük yapmak için bu adımı attığını belirtti.

Hollywood'un son yıllarda "yabancı ülkelere" çok şey kaptırdığını kaydeden Trump, "Aynen Amerika Birleşik Devletleri gibi, (başkanlığımda) yeniden Hollywood'un altın çağı olacak." ifadesini kullandı.

Üç aktör de farklı zamanlardaki açıklamalarıyla Trump'a desteklerini belirtmişti.