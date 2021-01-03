Trump: Vaka ve ölü sayıları abartıldı

Dünyada koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de Başkan Donald Trump ile yöneticileri arasında koronavirüs rakamlarının abartılıp abartılmadığı tartışması yapılıyor.

"ŞÜPHE VARSA HEMEN KOVİD DENİLDİ"

Twitter hesabından konuya ilişkin değerlendirme yapan Trump, birçok ülkenin söz konusu rakamları düşük gösterdiğini savunarak, "Çin virüsünün vaka ve ölü sayıları, CDC'nin (ABD Hastalıkları Önleme ve Korunma Merkezi) garip değerlendirme yöntemleri nedeniyle oldukça yüksek gösterildi. Bir şüphe varsa hemen Kovid denildi." yorumunda bulundu.

Trump'ın açıklamasına yanıt ise yine kendi yönetiminde kamu sağlığı konusundaki en yetkili isimden geldi.

"ŞÜPHE İÇİN NEDEN YOK"

CNN kanalındaki "State of Union" adlı programa katılan ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Jerome Adams, "Kamu sağlığı açısından söz konusu rakamlardan şüphe duymak için herhangi bir neden yoktur." ifadesini kullandı.

Adams, sadece ölü sayılarının değil, virüs kaynaklı hastalıkların ve hastane kapasitelerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ve ortada "ürkütücü" bir tablonun olduğunu vurguladı.

350 BİNİ AŞKIN ÖLÜ 20 MİLYONUN ÜZERİNDE VAKA VAR

ABD, 358 binin üzerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve 20 milyonun üzerinde vaka ile dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Salgının ilk döneminde virüsü "hafife almakla" eleştirilen Başkan Trump, 3 Kasım'da yapılan tartışmalı başkanlık seçimlerinde Demokrat rakibi Joe Biden'a kaybetmişti.