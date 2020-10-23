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    Trump ve Biden seçim öncesi ikinci canlı yayında karşı karşıya

    Trump ve Biden seçim öncesi ikinci canlı yayında karşı karşıya

    ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi iki lider ikinci kez karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 00:01
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    Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimleri öncesinde, Cumhuriyetlerin adayı Başkan Donald Trump ile Demokratların adayı Joe Biden Nashville, Tennessee'de ikinci kez karşı karşıya geliyor.

    Türkiye saati ile 04:00'de karşı karşıya gelecek ikili seçimler öncesi son kez kozlarını paylaşacak.

    Seçimler öncesi ilk kez 29 Eylül'de karşı karşıya gelen ikilinin, birbirlerinin sözünü sürekli kesmesi tepki çekmiş, ABD'li siyaset uzmanları programı, şimdiye kadarki en kötü başkanlık tartışması olarak ilan etmişti.

    Trump ve Biden seçim öncesi ikinci canlı yayında karşı karşıya #1

    6 KONU BAŞLIĞI OLACAK

    Yeni getirilen kurallar kapsamında; 90 dakika sürecek tartışma 15 dakikalık dilimlere ayrılacak ve 6 konu başlığı olacak. Adaylara her konu başlığının ardından verilen ikişer dakikalık açılış konuşması sırasında ise diğer adayın mikrofonu kapalı tutulacak.

    Trump ve Biden seçim öncesi ikinci canlı yayında karşı karşıya #2

    SÖZÜ KESİLİRSE EK SÜRE VERİLECEK

    Aynı zamanda, tartışmada 15'er dakikalık bölümler karşılıklı atışma şeklinde devam eder, kalan zamanda da adaylar birbirinin sözünü keser ya da gereksiz müdahalede bulunursa, kesintiye uğrayan süre kadar karşıdaki adaya ek süre verileceğinin kararlaştırıldığı da belirtildi.

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    MODERATÖR KRİSTEN WELKER

    NBC News'in Beyaz Saray muhabiri ve Weekend Today'in ortak sunucusu Kristen Welker, Nashville, Tennessee'de Başkan Donald Trump ile Demokratik aday Joe Biden arasındaki 2020 son başkanlık tartışmasını yönetecek.

    Trump ve Biden seçim öncesi ikinci canlı yayında karşı karşıya #3

    Trump ve Biden seçim öncesi ilk canlı yayında karşı karşıya / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Trump ve Biden seçim öncesi ikinci canlı yayında karşı karşıya #4

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