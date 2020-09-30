Greenpeace üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun buzdan heykeliyle iklim değişikliğine işaret etti.

Birleşmiş Milletler, 30 Eylül'de Biyoçeşitlilik Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Zirvenin yapılacağı ABD, iklim değişikliği dolayısıyla protestoya sahne oldu.

Greenpeace üyesi bir grup çevreci, New York'ta ABD Başkanı Donald Trump ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun buzdan heykelini yaparak iklim değişikliğine dikkat çekmeye çalıştı.

"HER İKİ YÖNETİM DE BAŞARISIZ"

Söz konusu grubun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Protesto, her iki yönetimin de krizleri ele almadaki kasıtlı başarısızlıklarını vurguluyor." denildi.

Açıklamada, ABD'den Brezilya'ya ve Sibirya'ya kadar yangınlar şiddetlenirken, Kuzey Kutbu'nun bu yıl şimdiye kadarki en düşük ikinci deniz buzu boyutuna ulaştığı kaydedildi.

"TRUMP VE BOLSONARO YOK OLMANIN YÜZLERİ"

ABD ve Brezilya yönetimlerine tepki gösterilirken, "Trump ve Bolsonaro doğayı yok eden, biyoçeşitliliğin çökmesine neden olan ve iklim acil durumunu şiddetlendiren radikal gündemleri zorlarken yok olmanın yüzleridir." denildi.

Trump ve Bolsonaro'nun buzdan heykeliyle iklim değişikliğine dikkat çektiler ViDEO