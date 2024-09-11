Trump ve Harris canlı yayında karşı karşıya geldi Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Kamala Harris, ABC televizyonunda canlı yayında kozlarını paylaştı. İkilinin vaatlerini sundukları programda karşılıklı atışmalar da eksik olmadı.

Haber Merkezi

5 Kasım’da Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılacak seçimlere sayılı günler kala, Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump ile Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, canlı yayında yüzleşti.

Pensilvanya’nın Philadelphia kentinde gerçekleşen münazara, ABC televizyonu tarafından organize edilirken, tartışmayı David Muir ve Linsey Davis yönetti.

"BIDEN, TRUMP'IN YARATTIĞI KARMAŞAYI TEMİZLEMEK ZORUNDA KALDI"

Konuşmasında Trump'ın "başkanlığa uygunluğunu" sorgulayacağı öngörülen Harris, başkanlık yarışından çekilen ve bayrağı kendisine devreden ABD Başkanı Joe Biden'ın "Trump'ın yarattığı karmaşayı temizlemek zorunda kaldığını" söyledi.

Biden'ın, Trump'ın geride bıraktığı yüksek işsizlik oranlarıyla ve 'demokrasiye yönelik saldırılarla' mücadele ettiğini dile getirdi.

Harris, ekonomi ve yaşam maliyetleri konusunda endişeli olduklarını söyleyen Amerikalı ailelere yardım etmeyi planladığını vurguladı.

"Amerikan halkının hırsına, özlemine, hayallerine inanıyorum" diyen Harris, Trump'ın şirketlere vergi indirimi sağlama gibi önerilerine işaret etti ve ve bunların orta sınıf ailelere zarar vereceğini savundu.

"HERKES ONUN BİR MARKSİST OLDUĞUNU BİLİYOR"

Trump ise Harris'in 'Marksist ideolojileri savunduğunu' söyledi. "O bir Marksist, herkes onun bir Marksist olduğunu biliyor. Babası ekonomi alanında Marksist bir profesör ve onu iyi eğitti" diyen Trump, daha önce de Kamala Harris’in radikal bir solcu olduğunu ve seçilmesi halinde ABD’nin 'tam manasıyla komünist bir ülke haline geleceğini' dile getirmişti.

KÜRTAJ TARTIŞMASI

Florida eyaletinde hamileliğin 6. haftasından sonra kürtajın yasaklanmasını desteklediğini belirten Trump, Demokratların 'radikal' olduğunu belirtti.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin 1973 yılında aldığı 'Roe v. Wade' olarak bilinen karar kadınlara hamileliklerini sonlandırma hakkı tanıyarak kürtajı tüm ülkede yasal hale getirmişti.

Cumhuriyetçi eski başkan Trump'ın atadığı muhafazakar yargıçlar ise kürtaj hakkını anayasal bir hak olarak güvence altına alan Roe-Wade kararının bozulmasının önünü açmıştı.

"Bunu yaparak büyük bir hizmette bulundum" ifadelerini kullanan Trump, Kamala Harris'in başkan yardımcısı adayı Tim Walz'a kürtaj konusundaki duruşu nedeniyle yüklendi ve Walz'ın 'doğumdan sonra infazı' desteklediğini söyledi.

Harris ise, "Donald Trump, kesinlikle bir kadına vücuduyla ne yapması gerektiğini söylememeli" ifadelerini kullandı.

"TRUMP'IN ÖNERİLERİ ORTA SINIF AİLELERİN YILLIK HARCAMALARINI ARTIRACAK"

Demokratların adayı ve mevcut Başkan Yardımcısı Harris, eski başkan Donald Trump'ın tüm ithal ürünlere 20'ye kadar gümrük vergisi uygulama önerisinin gündelik yaşamı zorlaştıracağını dile getirdi.

Harris, Trump'ın politikalarının orta sınıf ailelerin yıllık harcamalarında yaklaşık 4 bin dolarlık bir artışa sebep olacağını da belirtti. Harris, sözlerine şöyle devam etti:

"(Trump'ın) Mitingleri sırasında Hannibal Lecter gibi kurgusal karakterlerden bahsettiğini göreceksiniz, yel değirmenlerinin kansere neden olduğundan bahsedecek ve ayrıca insanların sıkıntıdan mitingleri erken terk etmeye başladığını fark edeceksiniz. Trump'ın hakkında konuşmadığı tek şey sizsiniz. İhtiyaçlarınızdan, hayallerinizden ve arzularınızdan bahsettiğini asla duymayacaksınız."

"MİLYONLARCA İNSAN ÜLKEMİZE AKIN EDİYOR"

Trump, "Hapishanelerden ve akıl hastanelerinden çıkan milyonlarca insan ülkemize akın ediyor" ifadelerini kullandı.

Trump, temmuz ayında düzenlenen suikasta ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, "Harris ve diğerlerinin kendisi hakkında tekrarladığı retorik nedeniyle kafasına kurşun yediğini" savundu.

Ayrıntılar gelecek...

"BAŞKAN OLSAYDIM RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE HAMAS SALDIRISI GERÇEKLEŞMEZDİ"

Eski başkan Trump, kendisinin yönetimde olması durumunda Rusya-Ukrayna savaşı ve Hamas saldırısının 'asla gerçekleşemeyeceğini' bir kez daha yineledi.

Biden yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping gibi liderler karşısında 'zayıf' kaldığını söyleyen Trump, "İran, Donald Trump döneminde iflas etti. Şimdi İran'ın 300 milyar doları var çünkü benim uyguladığım tüm yaptırımları kaldırdılar" dedi.

"DÜNYA LİDERLERİ TRUMP'A GÜLÜYOR"

Harris ise, "Dünya liderleri Donald Trump'a gülüyor" ifadelerini kullandı. Harris, şöyle devam etti:

"ABD Başkan Yardımcısı olarak dünyayı dolaştım ve dünya liderleri Donald Trump'a gülüyor. Bazıları, sizinle çalışan askeri liderler de dahil olmak üzere sizin bir utanç kaynağı olduğunuzu söylüyor."

Harris'in açıklamalarının ardından Trump, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı överek karşılık verdi.

"Bakın, Viktor Orban 'En çok saygı duyulan, en çok korkulan kişinin Donald Trump olduğunu' söyledi" diyen Trump, 2020'de düzenlenen başkanlık seçimlerini kazandığı iddiasını da tekrarladı.

TRUMP'IN İDDİASI YALANLANDI

Trump, Başkan Yardımcısı adayı olarak duyurduğu J.D. Vance de dahil olmak üzere birçok Cumhuriyetçi vekilin gündeme getirdiği başka bir iddiayı yineledi.

Trump, Ohio eyaletine bağlı Springfield şehrindeki Haitili göçmenlerin evcil köpekleri ve kedileri çalıp yediklerini ileri sürdü. "Orada yaşayan insanların evcil hayvanlarını yiyorlar" diyen Trump'ın iddiası, birçok basın kuruluşu tarafından yalanlandı.

CNN'de yer alan haberde, polisin iddiayı destekleyen hiçbir kanıta rastlamadığı ve iddianın bir Facebook gönderisinden ortaya çıktığı belirtildi.