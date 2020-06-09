Trump: Yere düşen adam Antifa provokatörü

Buffalo'da yaşanan olaya ilişki açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "İtildiğinden daha sert düştü. Kurgu olabilir mi?" diye sordu.

George Floyd'un ölümüne tepki protestoları sırasında 75 yaşındaki bir adamın, ABD polisi tarafından itilerek yere düşürülmesi, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılaştı.

New York'un Buffalo şehrinde yaşanan olayda, bir anda kendini polislerin arasında bulan Martin Gugino adlı gösterici, polislerle diyaloğa girdiği sırada aniden itilerek yere düşürüldü.

Görüntülerde, bir polis yere düşen adamı kaldırmak üzere yaklaştı, ancak bir diğer memurun engeline takıldı. ABD Başkanı Donald Trump ise söz konusu kişiye tepki gösterdi.

GÖSTERİCİ İÇİN "ANTİFA PROVOKATÖRÜ" DEDİ

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Polis tarafından itilen Buffalo protestocusu Antifa provokatörü olabilir." ifadesini kullandı.

TRUMP: KURGU OLABİLİR

Görüntüleri izlediğini belirten Trump, "İtildiğinden daha sert düştü." dedi ve ekledi: "Kurgu olabilir mi?"

ABD polisi, yaşlı adamın kafasını yardı VİDEO

POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA

Olaya karışan polisler Aaron Torgalski ve Robert McCabe açığa alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı. Polisler ise yaşananlarda suçlu olmadıklarını iddia etti.