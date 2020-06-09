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- Trump: Yere düşen adam Antifa provokatörü
Trump: Yere düşen adam Antifa provokatörü
- Haber Merkezi
- 09.06.2020 - 16:24
George Floyd'un ölümüne tepki protestoları sırasında 75 yaşındaki bir adamın, ABD polisi tarafından itilerek yere düşürülmesi, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılaştı.
New York'un Buffalo şehrinde yaşanan olayda, bir anda kendini polislerin arasında bulan Martin Gugino adlı gösterici, polislerle diyaloğa girdiği sırada aniden itilerek yere düşürüldü.
Görüntülerde, bir polis yere düşen adamı kaldırmak üzere yaklaştı, ancak bir diğer memurun engeline takıldı. ABD Başkanı Donald Trump ise söz konusu kişiye tepki gösterdi.
GÖSTERİCİ İÇİN "ANTİFA PROVOKATÖRÜ" DEDİ
Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Polis tarafından itilen Buffalo protestocusu Antifa provokatörü olabilir." ifadesini kullandı.
TRUMP: KURGU OLABİLİR
Görüntüleri izlediğini belirten Trump, "İtildiğinden daha sert düştü." dedi ve ekledi: "Kurgu olabilir mi?"
ABD polisi, yaşlı adamın kafasını yardı VİDEO
POLİSLER HAKKINDA SORUŞTURMA
Olaya karışan polisler Aaron Torgalski ve Robert McCabe açığa alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı. Polisler ise yaşananlarda suçlu olmadıklarını iddia etti.