Trump, Zelensky ile dalga geçti: Tarihin en büyük satıcısı Mitinglerine devam eden Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'ye yüklendi. Trump, "Zelensky, her geldiğinde 50-60 milyar dolarla gidiyor" dedi.

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ensonhaber.com

ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin aday adayı Donald Trump, Ohio eyaletindeki mitingde yaptığı konuşmada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den alaycı bir üslupla bahsetti.

Trump, Ukrayna'ya kredi sağlamanın, hibe vermekten "daha tercih edilebilir bir yaklaşım" olacağını savundu.

Konuşmasında Trump, Zelensky'yi "tarihin en büyük satıcısı" olarak nitelendirdi. "Onlara borç verin" diyen Trump, "60 milyar dolarlık çek vermeyin." ifadesini kullandı.

"Zelensky, tarihteki en büyük satıcılardan biri"

Zelensky'nin ABD'yi her ziyaret ettiğinde yardım paketiyle Ukrayna'ya döndüğünü anlatan Trump, şunları söyledi:

Zelensky, tarihteki en büyük satıcılardan biri. Ülkeye her geldiğinde 50-60 milyar dolarla gidiyor. Bunu hiçbir zaman yapamadım. O daha iyi bir satıcı.

60 milyar dolarlık yardım askıda

Trump'ın sözleri, Kongre'ye yapılan Ukrayna'ya Rusya'nın saldırılarını savuşturmak için 60 milyar dolarlık devasa yardım paketini onaylama çağrılarına yanıt olarak geldi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'dan, sekteye uğrayan yardım paketinin önündeki engellerin kaldırılması konusunda harekete geçmesini istedi.

Trump: Seçimler dönüm noktası

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinin ABD tarihindeki "en önemli gün" olacağını söyleyen Trump, seçimleri "ülke için bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.