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Trumpçılar Washington'da sokakları ve meydanları doldurdu

Trumpçılar Washington'da sokakları ve meydanları doldurdu

ABD'de Başkan Donald Trump'ın seçim sonuçlarını protesto ettiği miting sonrası Cumhuriyetçi seçmenler, sokaklarda gövde gösterisi yaparken, büyük bir kalabalık da Kongre Binası'na yürüdü.