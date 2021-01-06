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    Trumpçılar Washington'da sokakları ve meydanları doldurdu

    Trumpçılar Washington'da sokakları ve meydanları doldurdu

    ABD'de Başkan Donald Trump'ın seçim sonuçlarını protesto ettiği miting sonrası Cumhuriyetçi seçmenler, sokaklarda gövde gösterisi yaparken, büyük bir kalabalık da Kongre Binası'na yürüdü.
    • AA
    • 06.01.2021 - 22:47
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    ABD'nin başkenti Washington DC'de seçim sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto eden Trump destekçilerinin gösterileri nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.

    10 BİNLERCE KİŞİ KONGRE BİNASINA YÜRÜDÜ

    Trump destekçileri, Trump'ın Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse'de yaptığı konuşmanın ardından Kongre binasına yürüdü.

    Trumpçılar Washington'da sokakları ve meydanları doldurdu-Video

    Trumpçılar Washington da sokakları ve meydanları doldurdu #1

    KARŞIT GRUPLAR VE POLİSLE ARBEDE

    Protestocular, seçimlerin sonuçlarının resmileşmesine yönelik oturumun yapıldığı Kongre binası önünde zaman zaman karşıt gruplar ve polis ile karşı karşıya geldi ve arbede yaşandı.

    Trumpçılar Washington da sokakları ve meydanları doldurdu #2

    Bir grup protestocunun barikatları yıkarak Kongre binasına girmek istemesinin ardından, polis binaya giriş ve çıkışları güvenlik nedeniyle kapattı.

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    TEMSİLCİLER MECLİSİ BİNASI TAHLİYE EDİLDİ

    Öte yandan Temsilciler Meclisi üyelerinin ofislerinin bulunduğu Cannon binası da kısa süreliğine tahliye edildi.

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