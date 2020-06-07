Trump'ın 10 bin asker isteği Pentagon'un engeline takıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın isteğine karşı çıkan Pentagon, Washington'da askerlere ihtiyaç olmadığını söyledi.

Trump yönetiminin Washington'daki protestolar için 10 bin asker istediği iddia edildi.

CNN'nin üst düzey bir savunma yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump yönetimi Washington'da siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonrası öldürülmesiyle başlayan protestolara müdahale için 10 bin asker istedi, ancak Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ordunun kullanılmasına karşı çıktı.

TRUMP İLE GERGİN DİYALOG

Haberde, Esper'in yaklaşık 1600 askeri Washington'a gönderdiği ama 5 bin ulusal muhafızın bulunduğu başkente askerlerin yardımına ihtiyaç duyulmadığı ve geçen perşembe kentten ayrılmaya başladığı belirtildi.

"WASHINGTON'DA ASKERE İHTİYAÇ YOK"

Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in ise Trump ile arasında geçen ''gergin'' konuşmada Washington'da kesinlikle askerlere ihtiyaç olmadığını söylediği ifade edildi.