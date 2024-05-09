Trump'ın 18 yaşındaki oğlu Barron, siyasete ilk adımını atıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın en küçük oğlu Barron, siyasete ilk büyük adımını atmaya hazırlanıyor.
Barron Trump, daha liseden mezun olmadan Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'de Florida delegesi olarak görev yapmak üzere seçildi.
Delegeler arasında
Barron, babasını 2024 başkanlık yarışı için Cumhuriyetçi aday olarak resmen aday göstermesi beklenen tahmini 2 bin 429 delegeden biri olacak.
"Trump'ın aile üyelerinden oluşan harika bir heyetimiz var"
Cumhuriyetçilerin Florida Başkanı Evan Power, NBC'ye verdiği demeçte şöyle dedi:
Tabandan liderlerden, seçilmiş yetkililerden ve hatta Trump'ın aile üyelerinden oluşan harika bir heyetimiz var.
Kamuoyundan uzaktaydı
Barron, halkın gözünden uzak tutuluyordu. Ancak bu hafta mahkemenin, Barron'un 17 Mayıs'taki lise mezuniyetine katılabilmek için babası Donald Trump'ın New York'taki susma payı davasını ertelemesinin ardından ilgi odağı haline geldi.
"Oğlumun mezuniyet törenine gitmeme izin vermeyecekler"
Trump, New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan ve oğlu hakkında şunları söylemişti:
Görünüşe göre yargıç çok ama çok çalışan oğlumun mezuniyet törenine gitmeme izin vermeyecek.
Harika bir öğrenci. Başarılı olmasından gurur duyuyoruz. Yıllarca annesi ve babasıyla birlikte mezuniyetini sabırsızlıkla bekliyordu.
Harika bir okulda harika bir öğrenci olan harika oğlum Barron'a, babasının mezuniyet törenine katılmasına muhtemelen izin verilmeyeceğini kim benim için açıklayacak?
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