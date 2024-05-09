Trump'ın 18 yaşındaki oğlu Barron, siyasete ilk adımını atıyor Barron Trump, 2 bin 429 delege arasındaki yerini aldı. Trump'ın en küçük oğlu, Florida'dan delege olarak görev yapacak.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın en küçük oğlu Barron, siyasete ilk büyük adımını atmaya hazırlanıyor.

Barron Trump, daha liseden mezun olmadan Cumhuriyetçi Ulusal Kongre'de Florida delegesi olarak görev yapmak üzere seçildi.

Delegeler arasında

Barron, babasını 2024 başkanlık yarışı için Cumhuriyetçi aday olarak resmen aday göstermesi beklenen tahmini 2 bin 429 delegeden biri olacak.

"Trump'ın aile üyelerinden oluşan harika bir heyetimiz var"

Cumhuriyetçilerin Florida Başkanı Evan Power, NBC'ye verdiği demeçte şöyle dedi:

Tabandan liderlerden, seçilmiş yetkililerden ve hatta Trump'ın aile üyelerinden oluşan harika bir heyetimiz var.

Kamuoyundan uzaktaydı

Barron, halkın gözünden uzak tutuluyordu. Ancak bu hafta mahkemenin, Barron'un 17 Mayıs'taki lise mezuniyetine katılabilmek için babası Donald Trump'ın New York'taki susma payı davasını ertelemesinin ardından ilgi odağı haline geldi.

"Oğlumun mezuniyet törenine gitmeme izin vermeyecekler"

Trump, New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan ve oğlu hakkında şunları söylemişti: