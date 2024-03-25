Donald Trump'ın 464 milyon dolarlık cezayı ödemek için süresi bugün doluyor Trump'ın cezayı ödememesi halinde nasıl bir adım atılacağı merak ediliyor. Eski başkanın bankadaki paraları ve itibarının tehlike altına girebileceği ifade ediliyor.

İHA

Eski ABD Başkanı ve iş adamı Donald Trump'a suçlu bulunduğu sivil dolandırıcılık davasında aldığı para cezasını ödemesi için verilen süre bugün doluyor.

Trump'ın dava kapsamında verilen toplam 464 milyon dolarlık cezayı ödememesi halinde mal varlıklarına el konulması bekleniyor.

Eski ABD Başkanının sahip olduğu binalar, evler, araçlar, helikopterler ve uçağı gibi mal varlıkları ile banka hesaplarına el konulabilir.

"450 milyon doların üzerinde saçma ve benzeri görülmemiş bir para cezası ödememi istiyorlar"

New York Başsavcısı Letitia James ve davaya bakan yargıç Arthur Engoron'ı politik davranmakla suçlayan Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Benden sırf banka hesabımda benzer bir miktar gördükleri için 450 milyon doların üzerinde saçma ve benzeri görülmemiş bir para cezası ödememi istiyorlar. Zor kazanılan bu paranın büyük bir kısmını başkanlığa aday olmak için kullanmayı planlamıştım. Bunu yapmamı istemiyorlar. Bu seçime müdahaledir.” ifadesini kullandı.

Trump'ın avukatları tarafından 19 Mart'ta New York Temyiz Mahkemesi'ne verilen dilekçede, 464 milyon dolarlık tazminat cezasının tamamını teminat altına almanın mümkün olmadığı belirtilmişti.

Kefil olacak sigorta şirketi bulunamadı

Maddi durumu “istikrarlı” olan Trump'ın önemli varlıklara sahip olduğu vurgulanan dilekçede, buna rağmen tazminat miktarının büyüklüğü nedeniyle kefil olacak sigorta şirketi bulunamadığı ifade edilmişti.

Trump'ın mal varlıklarını teminat olarak kullanmak zorunda kalabileceği belirtilirken, 464 milyon dolarlık toplam cezanın daha az bir miktarının teminat olarak kabul edilmesi talebi yinelenmişti.

Mal varlıklarının değerini yüksek gösterdi

New York Başsavcısı Letitia James tarafından açılan sivil dolandırıcılık davasında Donald Trump, Trump Organization şirketi ile bazı yöneticileri banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek mal varlıklarının değerini yüksek göstermekle suçlanmıştı.

Dava sonucunda Trump ve şirketinde yönetici olarak çalışan oğulları Donald Jr. Trump ile Eric Trump'a toplam 364 milyon dolarlık para cezası verilmişti.

Mahkeme masrafları ve ceza faiziyle birlikte Trump'ın ödeyeceği toplam miktarın 464 milyon dolara ulaştığı kamuoyuna yansımıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)