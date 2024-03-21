Trump'ın damadı Kushner: Gazze kıyıları çok değerli Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski dış politika danışmanı Jared Kushner, İsrail'in Gazze ve Refah'taki sivilleri, Necef Çölü bölgesine göndermesi gerektiğini söyledi.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den beri devam ettirdiği saldırılarda 32 binden fazla insan hayatını kaybetti.

2 milyona yakın insanın göçe zorlandığı bölgede İsrail, şimdi de Gazzelilerin son sığınağı Refah'ı da ele geçirmek istiyor.

Tüm bunlar yaşanırken eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve eski dış politika danışmanı Jared Kushner, Harvard Üniversitesi'nde verdiği röportajda, İsrail'in yerinde olsaydı, Filistin'deki faaliyetleri nasıl düzenleyeceğini anlattı.

"Ben olsam Gazze'yi temizlerdim"

Gazze'nin tahliye edilmesi gerektiğini savunan Kushner, "Ben olsam Gazze'den insanları çıkarır ve bölgeyi temizlerdim." dedi.

"Su kıyısı mülkiyeti çok değerli"

The Guardian gazetesinin haberine göre, Kushner, Gazze'nin önemli bir "su kıyısı mülkiyet" potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

"Zaten Gazze'den geriye pek bir şey kalmadı"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi terk eden sivillerin bir daha geri dönmemesi endişesine dair, "Zaten Gazze'den geriye pek bir şey kalmadı." yorumunu yapan Kushner, sadece Gazze'nin değil, Refah kentinin de boşaltılması gerektiğini savundu.

Trump'ın eski dış politika danışmanı Kushner, "Necef'teki bir bölgeyi düzelterek ve insanları oraya taşıyarak" çözüm önerisini dile getirdi.

Kushner, ardından "boşaltılan bölgelere girmek ve işi tamamlamanın" en doğru adım olacağını öne sürdü.