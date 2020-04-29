Trump'ın dezenfektan enjektesi önerisine grafitili tepki

Koronavirüs salgınından korunmak için vücuda dezenfektan enjekte edilmesini öneren ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu açıklaması alay konusu oldu.

Koronavirüs salgını ABD'de can almaya devam ederken, Başkan Donald Trump ilginç bir öneriyle gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada koronavirüse karşı alınabilecek muhtemel tedbirlere değinen Trump, vücuda ışın veya dezenfektan enjekte edilebileceğini belirtti.

Daha önce önce de hidroksiklorokin adlı sıtma ilacının koronavirüs hastaları üzerinde etkili olacağını belirten Trump'ın, bu önerisi alay konusu oldu.

DEZENFEKTAN ÖNERİSİ ALAY KONUSU OLDU

İngiltere'de bir grafiti sanatçısı, Donald Trump'ın, elinde ev temizliği ürünü tuttuğu halini çizdi.

TRUMP: DOKTOR DEĞİLİM

Trump, söz konusu önerilerini sıralarken, "Bu ışığı vücuda sokabildiğinizi farz edin ya da dezenfektanların vücuda enjekte edilerek temizlik yapabildiğini. Bunu araştırmak ilginç olabilir. Doktor değilim ama" diye konuşmuştu.

"YÜZLERCE TELEFON ALDIK"

Maryland Valisi Larry Hogan, Trump'ın tavsiyesinin ardından halktan, dezenfektanın nasıl enjekte edileceği ya da bunun ağız yoluyla nasıl alınabileceği konusunda yüzlerce telefon aldıklarını açıkladı.

Trump'ın, aklına geleni söylediğini belirten Hogan, açıklamaların bilimsel gerçeklere dayanması gerektiğini kaydetti.

"DEZENFEKTAN İÇMEYİN"

ABD'li uzmanlar, Trump'ın önerisini akılalmaz bir durum olarak nitelendirerek, "Lütfen dezenfektan içmeyin." uyarısı yaptı.