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Trump'ın doğumla vatandaşlığı sınırlama kararını, mahkeme üçüncü kez engelledi

Donald Trump'ın doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sınırlamayı amaçlayan başkanlık emri, 'anayasaya aykırı' denilerek üçüncü kez federal yargıç tarafından yok sayıldı.

AA AA
26.07.2025 09:00 Güncelleme:
Trump'ın doğumla vatandaşlığı sınırlama kararını, mahkeme üçüncü kez engelledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kararnameleri yargıdan dönmeye devam ediyor. 

Trump, yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak'ta, ülkede doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran başkanlık kararnamesini imzaladı.

ÜÇÜNCÜ KEZ ENGELLENDİ 

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Leo Sorokin, Trump'ın söz konusu başkanlık emrine yönelik kararını açıkladı.

Sorokin, üçüncü kez Trump'ın söz konusu kararının engellemesi yönünde karar verdi.

KARARIN DETAYLARI 

Kararnamede, ülkede kaçak şekilde bulunan bir anneden ABD'de doğan bir çocuğun, babası vatandaş veya yeşil kart sahibi olmadığı takdirde doğum hakkıyla vatandaşlık garantisi alamaması öngörülüyor.

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22 EYALETTE DAVA AÇILDI

Kararnameye karşı 21 Ocak'ta 22 eyaletin başsavcısı dava açmıştı.

Ülkede birçok federal yargıç Trump'ın söz konusu kararının "anayasaya aykırı" olduğu yönünde karara imza atmıştı.

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