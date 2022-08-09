Trump'ın Florida'daki evine FBI tarafından baskın yapıldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Florida'daki Mar-a-Lago mülküne FBI tarafından baskın düzenlendiğini ve benzeri görülmemiş "saldırıyı" kınadığını söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da bulunan Mar-a-Lago mülküne FBI'ın henüz bilinmeyen bir sebeple baskın yaptığını açıkladı.

"FBI evimi bastı"

Trump, Save America platformunda yaptığı açıklamada, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-a-Lago, şu anda kuşatma altında, büyük bir grup FBI ajanı tarafından baskına uğrayıp işgal edildi" dedi.

Trump, yaşanan olayı kınadı ve "böyle bir saldırı ancak, Üçüncü Dünya ülkelerinde gerçekleşebilir" dedi.

"ABD yozlaştı"

Trump, ABD'nin artık o ülkelerden biri haline geldiğini, "daha önce görülmemiş bir düzeyde yozlaşmış" olduğunu söyledi.

“Kasama bile girdiler”

AA'nın haberine göre Trump, "daha önce bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanının başına böyle bir şey gelmediğini" iddia etti.

Trump, muhaliflerini savcılık görevini kötüye kullanmakla ve adalet sistemini silahlandırmakla suçladı.

CNN muhabiri Natasha Bertrand, Twitter'da yaptığı açıklamada, soruşturmaya aşina olduğu iddia edilen iki kişiye atıfta bulunarak, aramanın Trump'ın "Mar-a-Lago'ya getirdiği" materyale odaklandığını söyledi.